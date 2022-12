Qatar '22: Messi lancia l'Argentina in finale

via Fifa World Cup fb





Nella ripresa continua la supremazia dei sudamericani che si concretizza al 69' con il 3-0: Messi sulla destra è funambolo saltando tre avversari per servire Alvarez che da due passi può realizzare la sua doppietta personale.

L'Argentina vola in finale battendo la Croazia per 3-0. Protagonista del match è un ispirato Leo Messi autore di un gol e assist. La Seleccion blocca il match al 34' per il rigore che l'arbitro Orsato fischia per atterramento in area del portiere Livakovic su Alvarez. Dal dischetto Messi non perdona e porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio giunge al 39' con Alvarez che concretizza al meglio la ripartenza albiceleste.