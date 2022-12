Qatar '22: la Croazia vince 5-3 ai rigori col Brasile e vola in semifinale

via Fifa World Cup fb

Nei quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022 la Croazia vince 5-3 ai rigori con il Brasile a Al Rayyan e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 21’ Neymar del Brasile va vicino al gol. Al 29’ Perisic della Croazia sfiora la rete. Nel secondo tempo al 22’ Paqueta del Brasile non concretizza una buona occasione. Al 39’ Vlasic della Croazia va vicino al vantaggio su punizione. I tempi regolamentari terminano 0-0.Necessari i tempi supplementari. Nel primo extra time al 105’ il Brasile passa in vantaggio con Neymar con un tocco di destro su passaggio di Paqueta. Nel secondo tempo supplementare al 116’ la Croazia pareggia con Petkovic con una girata al volo di sinistro su cross di Orsic. I tempi supplementari terminano 1-1. Si va ai rigori.Per il Brasile decisivi gli errori di Rodrygo che si fa parare la conclusione dal portiere Livakovic e Marquinhos che colpisce il palo. Segnano Casemiro e Pedro. Per la Croazia determinanti i rigori realizzati da Vlasic Majer Modric e Orsic. Il Brasile è eliminato dai Mondiali. La Croazia in semifinale sfiderà Martedì 13 Dicembre alle 20 la squadra che vincerà il quarto di finale Argentina-Olanda che si gioca stasera alle 20.