Qatar '22: Giappone e Spagna volano agli ottavi, Germania clamorosamente fuori

Nella ripresa il tiro potente di Doan batte Unai Simon e poco dopo Tanaka colpisce a porta vuota sul cross di Ito che supera la linea di fondo ma non per la Var. La Spagna si scioglie continua il suo tikitaka, ma gli avversari ripartono in velocità. Intanti la Germania sotto per 2-1 pareggia i conti con Havertz autore della doppietta del 3-2; nel finale Fuelkrug porta a quattro il bottino dei panzer.



La giornata del mondiale regala altre sorprese: Giappone avanti e Germania (per il secondo mondiale consecutivo) non passa il girone.

Dalla gruppo Giappone e Spagna passano agli ottavi. La Germania, pur vincendo contro il Costa Rica finisce l'avventura mondiale. Per dovere di cronaca anche la Spagna ad un certo punto della serata, ha rischiato di uscire. Il Costa Rica era riuscito a portarsi in vantaggio per 2-1 prima della rimonta tedesca.I nipponici sono artefici di un'altra impresa. Con la determinazione e la corsa superano le furie rosse che dominano nel primo tempo andando in vantaggio con il colpo di testa di Morata. Gli uomini di Luis Enrique palleggiano tanto, ma non chiudono la partita e il Giappone tiene botta.