Lodi, aggredisce la madre 65enne: arrestato

LODI - Nei giorni scorsi la sala operativa della Questura di Lodi riceveva una richiesta di aiuto da parte di una donna poiché il fratello, molto agitato e in preda ad uno stato d’ira, aggrediva la propria madre settantacinquenne. La richiedente, preoccupata per le sorti della donna, riceveva già fuori dall’abitazione gli agenti della Polizia di Stato che udendo sin dall’esterno le grida dell’uomo, si portavano immediatamente nell’appartamento constatando l’aggressività dello stesso e le minacce che questo proferiva ancora nei confronti della madre, impaurita e bisognosa di assistenza. La stessa, dopo essere stata messa in sicurezza e non necessitando di cure mediche, visto lo stato di sofferenza veniva supportata e rassicurata dagli agenti nonché affidata alle cure della stessa figlia che aveva inoltrato la richiesta di soccorso.L’uomo invece, italiano ultraquarantenne, veniva contenuto dagli agenti che poi lo accompagnavano presso la Questura dove veniva tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo in effetti non era nuovo a questo genere di episodi, e già in passato era stato denunciato dalla madre per condotte analoghe, avendo per lungo tempo vessato e minacciato propri familiari, fino a compiere nei confronti di essi anche atti di violenza fisica oltre che psicologica ed economica.Al termine dell’intervento il soggetto, con alle spalle un trascorso di tossicodipendenza, veniva altresì segnalato alla Prefettura quale dipendente da sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di un quantitativo di hashsih per utilizzo personale.