Le Naturelle tornano sotto i riflettori di Masterchef Italia

Le porte della cucina più amata di Italia sono pronte a riaprire i battenti. Il 15 dicembre su Sky e in streaming su NOW ricomincia MasterChef Italia che, anche quest'anno, grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, avrà tra i suoi ingredienti d'eccezione le Naturelle, brand di punta di Gruppo Eurovo, azienda leader da oltre 70 anni nella produzione di uova ed ovoprodotti. Per stupire la "trinità" di giudici e vincere le loro insidiose prove, gli aspiranti chef della dodicesima edizione potranno contare su uova 100% italiane di categoria A, confezionate in packaging sostenibili e provenienti da una filiera integrata e certificata.





In ogni puntata (in onda ogni giovedì dal 15 dicembre 2022 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) fino alla proclamazione del nuovo MasterChef italiano, i concorrenti potranno regalare un sapore unico e genuino alle proprie ricette con le Naturelle Bio, le Naturelle da allevamento a terra senza l’uso di antibiotici, le Naturelle Sfoglia Gialla e le Naturelle Bianche. L’azienda, oltre a garantire prodotti sicuri e di qualità e metodi di allevamento moderni, innovativi e rispettosi del benessere animale, si contraddistingue anche per le numerose iniziative dedicate alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità come le Naturelle Amiche delle Api, un importante progetto di ripopolamento apiario avviato lo scorso anno.

"Masterchef Italia è il cooking show che per primo è stato in grado di creare un linguaggio, un modo unico e originale di raccontare la passione per la cucina, ma anche le eccellenze del made in Italy e la nostra tradizione culinaria. Siamo entusiasti di farne parte nuovamente con il marchio le Naturelle, che sarà l’ingrediente su cui i concorrenti potranno contare per fare la differenza con le proprie preparazioni, sfida dopo sfida" spiega Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

È possibile seguire MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.