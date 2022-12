Cagliari, operazione della Divisione Anticrimine: daspo carico di un 26enne

Il giovane, durante le notti del 5 e del 6 agosto scorso, presso un esercizio commerciale del lungomare di Calasetta, approfittando entrambe le volte della momentanea distrazione del personale dipendente, aveva forzato la cassa centrale e si era impossessato del denaro contenuto all’interno, creando un grave danno alla sicurezza pubblico–economica e alla tranquillità pubblica. L’uomo era stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato.





Il fatto ha determinato un particolare allarme sociale e un grave pericolo per la convivenza civile e per la sicurezza della collettività, all’interno di un piccolo paese in cui le attività economiche di maggior rilievo sono quelle connesse al turismo, quali i servizi di soggiorno e ristorazione, già duramente colpite dalle limitazioni dovute alla pandemia dall’attuale crisi economica.





Al termine dell’istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine è stata adottata la misura di prevenzione DACUR che impone al 26enne il divieto, per la durata di anni 1, di accedere – dalle ore 19.00 alle ore 07.00 – a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento ubicati nel Comune di Calasetta (SU), in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi il predetto reato, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

CAGLIARI - I poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, hanno notificato il D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) emesso dal Questore di Cagliari ad un uomo di 26 anni, originario di Narcao.