Ancona, rintracciato latitante polacco

L’uomo è stato rintracciato dagli uomini delle Volanti in un appartamento in zona centro, ove erano stati segnalati schiamazzi. Il cittadino polacco, a seguito dei necessari riscontri anche per il tramite del Servizio Cooperazione Internazionale, è stato tratto in arresto e condotto dai poliziotti presso la Casa Circondariale di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa che faccia il suo corso la procedura dell’estradizione come richiesto dalle Autorità croate.





Tale attività conferma ancora una volta l’impegno e l’efficienza con la quale viene svolto il lavoro delle Forze di Polizia, costantemente operative al fine di tutelare la sicurezza pubblica del capoluogo dorico, anche rintracciando i soggetti potenzialmente o, come in questo caso, dichiarati pericolosi.

ANCONA - Si è conclusa nelle ultime ore la latitanza di un uomo di 31 anni di origini polacche, ricercato in ambito europeo, dalle Forze di Polizia perché ritenuto responsabile dalle Autorità croate del reato di lesioni gravi, perpetrato nei confronti di una donna appunto durante la sua permanenza in Croazia. Tale Paese aveva emesso a suo carico un mandato di arresto europeo.