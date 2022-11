Tragico incidente sull'A1: muore il 24enne foggiano Gianpaolo Damato

PARMA - E' scomparso dopo un tragico incidente lungo la A1, nei pressi del casello di Parma nel Beneceto, il 24enne foggiano Gianpaolo Damato. Il giovane è morto nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo un terribile schianto con la propria auto all'alba del 13 novembre.Erano apparse sin da subito critiche le sue condizioni: il ragazzo era stato portato d'urgenza in ospedale dai soccorritori. Damato si era da poco trasferito a Parma per lavoro.Il padre, Antonio, è un professore d'informatica del Blaise Pascal di Foggia, la comunità scolastica che in queste ore che si è stretta attorno all'insegnante e ai familiari, "in questo momento di grande dolore per l'assurda e prematura perdita del figlio".