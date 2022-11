Tennis, ATP Finals Torino: trionfa Djokovic

via Nitto Atp Finals fb





Il serbo raggiunge lo svizzero Roger Federer come titoli nella storia delle ATP Finals e si aggiudica il montepremi di 4,7 milioni di dollari delle ATP Finals. Djokovic conclude da imbattuto le ATP Finals di Torino, non perde nemmeno una partita. E’ il numero 5 al mondo nella Classifica ATP.

Il serbo Novak Djokovic vince le ATP Finals di Torino di tennis. Supera in finale in un’ora e 33 minuti 7-5 6-3 al “Pala Alpitour” il norvegese Casper Ruud. Per il trentacinquenne serbo sesto successo nella sua carriera nelle ATP Finals dopo quelli nel 2008, nel 2012 nel 2013 nel 2014 e nel 2015.