Mini Cake Farmo: per una sana maxi pausa

Quando si dice Mini Cake con Yogurt alla Greca la mente va a ricordi e sapori genuini di quelle golose tradizioni del passato che da sempre Farmo Mini Cake multipacktramandano bontà, semplicità e leggerezza. Quando si dice Mini Cake con Yogurt alla Greca la mente va a ricordi e sapori genuini di quelle golose tradizioni del passato che da sempre Farmo Mini Cake multipacktramandano bontà, semplicità e leggerezza.





Soffice e profumato, protagonista di breakfast & break, è una vera e propria delizia in ogni momento della giornata, compagno ideale di tazze di tè o di latte, caffè e tisane.

Se a questa gioia del palato è difficile rinunciare, conoscerne le caratteristiche è fondamentale, ben sapendo come oggi è possibile associare esigenze wellness e nutrizionali anche a snack di assoluta qualità.

Dalla ricerca e sviluppo di Farmo, brand leader del gluten free made in Italy, ecco che arrivano i multipack con 4 Mini Cake con Yogurt alla Greca. Deliziosi dolcetti più grandi dei classici cake, ricchi di benessere e sostanza con il 6% di yogurt colato alla greca. Fragranti snack senza glutine in pratiche mono porzioni da 50 grammi, ideali spezza fame da portare con sé che possono, all’occorrenza, diventare basi per cupcake o piccole tortine. Back to school o back to office, mini cake e maxi gusto!

Farmo, eat e better life!

Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia. In vendita sul sito www.shop.farmo.com a € 4,00.