Migranti: la Ocean Viking a Tolone, scontro Roma-Parigi

ROMA - Dopo il rifiuto di un porto da parte di Roma, Parigi ha deciso di accogliere la nave: 9 Paesi europei si sono impegnati ad accogliere "i due terzi" dei 234 migranti a bordo.La nave è arrivata davanti al porto nel porto di Tolone con i migranti soccorsi in sei diverse operazioni tra il 22 e il 26 ottobre. Tre persone in condizioni critiche e un loro familiare sono stati evacuati ieri mattina per poter ricevere cure d'emergenza all'ospedale di Bastia, in Corsica. Gli altri migranti potranno sbarcare tra poco, dopo oltre due settimane di attesa in mare dell'assegnazione di un porto sicuro.Il ministro Darmanin ha annunciato che nove Paesi europei si sono impegnati ad accogliere "i due terzi" dei 234 migranti a bordo. Fra i Paesi, ha aggiunto, c’è la Germania, che riceverà “oltre 80 persone”. Croazia, Romania, Bulgaria, Lituania, Malta, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, ha detto ancora il ministro, accoglieranno anch'essi migranti in nome della "solidarietà europea".I rifugiati che saranno accolti saranno quelli "compatibili con la richiesta di asilo", ha spiegato Darmanin, ribadendo che "coloro che non potranno ottenere l'asilo ripartiranno direttamente verso il loro Paese di origine".