Libri: Filippo Nannicini e la guida su come vivere meglio nel libro 'La dieta del cuore'

“La dieta del cuore” di Filippo Nannicini è stata edita dalla casa editrice Jolly Roger. Fa parte della prestigiosa collana “MedicinaSì”. È una collana nata sull’esperienza di C.o.r.o.c.a. Group che, dal 2000 assiste in modo etico e trasparente le vittime di errori medici, dando voce e sostegno a chi si è visto negare un diritto essenziale garantito dalla Costituzione: quello alla salute. Il manuale è una vera e propria guida su come vivere meglio e vivere più a lungo. In omaggio i lettori avranno anche il “software omegabyte” per creare la propria dieta personalizzata.

Proporre oggi una nuova dieta, e oltretutto propagandarla come la migliore delle diete, oltre che un banale omaggio alla moda, può essere senza dubbio considerato anche assai presuntuoso. Diete ipocaloriche, iperproteiche, iperlipidiche, ipolipidiche, dissociate, diete cosiddette a zona e così via, tutti i mass media ci bombardano di messaggi sulle diete migliori. Tutti hanno ragione. Ogni dieta è la migliore e cercando su Internet si trovano in vendita (considerando tutte le lingue) oltre 1000 libri di diete. Intanto, il significato del termine dieta. La prima cosa che ci viene da pensare è dieta come sinonimo di alimentazione per dimagrire. A non tutti può venire in mente dieta come alimentazione per non ammalarsi e vivere più a lungo.

Ma esiste davvero una dieta migliore, anzi la dieta migliore? E come si fa ad essere così sicuri che davvero sia la migliore?

La risposta, se si vuole, è molto semplice. La dieta migliore è quella dieta, o meglio quel sistema alimentare, che fa ammalare di meno e morire più tardi. Ed esistono davvero dei regimi alimentari che ci fanno ammalare poco e morire più vecchi? La risposta è senza dubbio sì.





Sinossi

La combinazione perfetta per mettere il tuo cuore in cassaforte: Mangiare bene e sentirsi bene non vuol dire vivere più a lungo. Mangiare bene per vivere più a lungo non significa sempre sentirsi bene. E se mangiare bene volesse anche dire sentirsi bene e vivere più a lungo? "Il cibo come cura. Anzi, di più: come la cura che più di qualunque farmaco può assicurarci la salute. E necessario cominciare a vedere il rapporto con il cibo in questa ottica; solo se riuscirete a fare vostro tale concetto otterrete gli straordinari risultati che descrivo all'interno del libro. Se sarà invece la "gola" e non il "cervello" a prendere il sopravvento, allora perderete un'occasione unica per garantirvi una lunga vita di salute".

Il dottor Filippo Nannicini è nato il 6 gennaio 1964 a Prato. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Firenze nel 1989, ed ha conseguito la specializzazione in Cardiologia all’Università di Firenze nel 1995. Lavora da circa 25 anni come Cardiologo ambulatoriale a Prato.

Da oltre 25 anni si interessa delle problematiche dietetiche legate alle malattie cardiovascolari in seguito alle evidenze maturate nel corso della propria attività. Sull’argomento ha tenuto relazioni in numerosi congressi ricevendo l’interesse della comunità medica.