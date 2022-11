Kiev, sindaco: "Rischio città senza luce, acqua e riscaldamento"

KIEV - Continuano senza sosta gli attacchi russi, concentrati sulle infrastrutture energetiche. Da oggi, blackout a rotazione nella capitale ucraina e in altre 7 regioni per risparmiare elettricità."Kiev rischia di restare senza elettricita', acqua e riscaldamento". Lo ha detto il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko. "Stiamo facendo il possibile per evitare che cio' accada, ma i nostri nemici stanno facendo di tutto affinche' la capitale rimanga senza riscaldamento, elettricita' e acqua", ha detto dopo aver esortato i residenti a risparmiare elettricita', soprattutto al mattino e alla sera. Klitschko anche riferito che 450.000 appartamenti a Kiev sono senza elettricita', un numero superiore di una volta e mezzo rispetto a qualche giorno fa.Funzionari di Kiev hanno iniziato a pianificare l'evacuazione dei circa tre milioni di residenti rimasti in città nel caso di un blackout totale nella capitale: lo scrive il New York Times, che cita un alto funzionario del governo locale. "Siamo consapevoli che se la Russia continuerà con questi attacchi, potremmo perdere l'intero sistema elettrico", ha affermato Roman Tkachuk, direttore della sicurezza del governo municipale, parlando della città. Se si dovesse arrivare a quel punto, ha aggiunto, "inizieremo a informare i cittadini e chiederemo loro di andarsene".Intanto Papa Francesco dal Bahrein ha rivolto un nuovo accorato appello per la pace in Ucraina. "Non voglio dimenticare di pregare e dire anche a voi di pregare per la martoriata Ucraina - ha detto il Papa al termine dell’incontro con i Vescovi e i sacerdoti nella Chiesa del Sacro Cuore - perché quella guerra finisca".