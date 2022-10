Vuole farla finita con la vita: sventato un tentativo di suicidio a Potenza

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, trasportando, successivamente, il malcapitato presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza, ove si trova tuttora in osservazione. La prontezza dimostrata dalla donna e l’intervento dei Carabinieri, che hanno immediatamente percepito la criticità del momento, hanno permesso di scongiurare un tragico epilogo e conseguenze ben più gravi per l’uomo, garantendo, al tempo stesso, l’incolumità dei condomini. Appare doveroso rammentare la necessità di contattare, in casi analoghi, il Numero Unico di Emergenza 112 al fine di richiedere una rapida e risolutiva risposta. In tal senso va considerata la presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri nel potentino, che può costituire un tempestivo ed efficace strumento operativo, attraverso i suoi reparti, di modo da preservare le ordinarie situazioni di ordine e sicurezza pubblica delle numerose comunità locali.

Contestualmente hanno tentato di prendere contatti con l’uomo, non ricevendo, tuttavia, alcuna risposta. I militari, non potendo attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco, anch’essi prontamente allertanti, hanno deciso di intervenire, accedendo nell’appartamento. All’interno, hanno rinvenuto il malcapitato, che giaceva a terra ormai privo di sensi. Il sopralluogo svolto nell’immediatezza ha permesso di rilevare che il tubo di collegamento fra la stufa e la bombola del gas presente in cucina era stato reciso dall’uomo prima che perdesse i sensi a causa dell’inalazione di gas che, ormai, aveva saturato gli ambienti circostanti. I Carabinieri, chiusa la valvola di sicurezza, lo hanno portato all’esterno per consentirgli così di ricevere le cure necessarie.