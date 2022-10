Ricetta: polenta con uovo all’occhio di bue e salsa ai funghi porcini Bauer

La polenta con uovo all’occhio di bue è una ricetta ricca e saporita. Valentina ha deciso di esaltarne la bontà, utilizzando la Salsa ai Funghi Porcini Bauer, una salsa gustosa che dà un tocco da vero chef a primi e a secondi piatti. Il profumo intenso dei porcini lascia pregustare la magica atmosfera autunnale. La polenta con uovo all’occhio di bue è una ricetta ricca e saporita. Valentina ha deciso di esaltarne la bontà, utilizzando la Salsa ai Funghi Porcini Bauer, una salsa gustosa che dà un tocco da vero chef a primi e a secondi piatti. Il profumo intenso dei porcini lascia pregustare la magica atmosfera autunnale.





Ingredienti per 4 persone:

250 g di farina per polenta taragna istantanea

200 g funghi misti (in base alla stagione)

1 gambo di prezzemolo

2 spicchi di aglio

1 busta di Salsa ai Funghi Porcini Bauer

4 uova

Olio extravergine di oliva q.b.

Olio di semi per friggere q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.





Preparazione:





POLENTA:

In una pentola capiente portate a bollore 1,5 l di acqua, quindi versatevi a pioggia la farina, mescolandola per evitare la formazione di grumi. Fate cuocere per circa 8 minuti a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto.

Ora, mettete la polenta in una tortiera di 24 cm ben spennellata con olio. Riponete in frigorifero per almeno 1 ora oppure in freezer per 40 minuti.

Poi con un coppapasta del diametro di 8 cm ricavate dei dischi di polenta e fateli dorare sui due lati in una padella con olio evo.





FUNGHI:

Mettete in un pentolino l’aglio senza buccia e senza anima tagliato in due con olio evo e il gambo del prezzemolo tritato. Salate e poi fate cuocere a fiamma viva per 10 minuti





PREZZEMOLO:

In un piccolo pentolino mettete 2 dita di olio di semi e fate scaldare ma non al massimo. Quindi, immergetevi le foglie del prezzemolo e friggetele.





SALSA AI FUNGHI:

Mettete il preparato per crema di funghi Bauer in un pentolino con acqua fredda, portate a bollore e fate cuocere per 10 minuti finché non si sarà addensato per diventare una crema morbida.





UOVO:

In una padella fate scaldare l’olio evo, mettete il coppapasta usato per la polenta, rompete l’uovo all’interno del coppapasta e fate cuocere mantenendo il tuorlo morbido.





COMPONETE IL PIATTO:

A questo punto, in un piatto fondo mettete il disco di polenta, appoggiate sopra l’uovo, mettete i funghi e il prezzemolo fritto e terminate il piatto con la Salsa ai Funghi Porcini Bauer.