Ricetta: Ceci in umido con zucca e Salsa Bruna Bauer

Oggi vi mostriamo una ricetta autunnale coi fiocchi, realizzata con zucca e ceci accompagnati dal riso basmati. Il tutto viene arricchito da una salsa saporita e profumata, preparata con materie prime accuratamente selezionate, la Salsa Bruna Bauer.





È perfetta in abbinamento a piatti di carne, ma è ottima anche per ricette a base di verdure o di legumi, come nel caso dei Ceci in umido con zucca.

Ecco come prepararla:





Ingredienti per 3 persone:

¼ di zucca delicatamente pulita

200 g di ceci già cotti

1 cipolla rossa

2 cucchiai d’olio

180 g di riso basmati

1 busta di Salsa Bruna Bauer

1 mestolo di acqua





Procedimento:

Prima di tutto, tagliate la zucca a cubetti e tritate la cipolla. Quindi, versate nella pentola l’olio, e aggiungete la cipolla poi la zucca e i ceci.

A questo punto, bagnate con un mestolo d’acqua, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per 10 minuti. Nel frattempo mettete a bollire il riso.

Versate quindi il preparato per Salsa Bruna in una ciotolina e aggiungete un goccio d’acqua. Aiutandovi con una frusta sciogliete per bene il preparato e aggiungetelo alle verdure.

Mescolate per bene e cuocete per cinque minuti. Mettete nelle ciotoline il riso e poi aggiungete i ceci in umido. Servite ai vostri ospiti.