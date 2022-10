Pil Italia: +0,5% nel terzo trimestre, +2,6% sull'anno

MILANO - Un sorprendente segno più per il Pil italiano nel terzo trimestre: lo rende noto l'Istat secondo cui l'economia nel periodo è cresciuta dello 0,5% sul trimestre precedente e del 2,6% sullo stesso trimestre 2021.Le previsioni dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, fatte solo due settimane fa, indicavano un possibile calo dello 0,2%.La crescita già acquisita per il 2022 sale così al 3,9% (contro il 3,3% indicato dalla Nadef).L'ultimo dato, anche se in decelerazione rispetto al trimestre precedente, è il settimo consecutivo positivo.