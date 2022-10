Lega: "Alzare il tetto del contante a diecimila euro"

ROMA - Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a diecimila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. Lo si legge in una nota del partito.

Alzare il tetto di spesa in contante è una "proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: Meno burocrazia, più libertà", ha sostenuto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini su Facebook.

"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.