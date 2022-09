Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s: le sfumature dell’autunno in un bicchiere

Sfidano qualsiasi aspettativa e pronostico e conquistano il cuore di tutti, le mele rosse sia dentro che fuori sono contro corrente e semplicemente incantevoli. Le Kissabel, tanto uniche quanto rare, sono trasformate da Leni’s in succo dissetante e delizioso. Così nasce la Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s, una spremuta decisamente in armonia con i colori della stagione. Sfidano qualsiasi aspettativa e pronostico e conquistano il cuore di tutti, le mele rosse sia dentro che fuori sono contro corrente e semplicemente incantevoli. Le Kissabel, tanto uniche quanto rare, sono trasformate da Leni’s in succo dissetante e delizioso. Così nasce la Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s, una spremuta decisamente in armonia con i colori della stagione.





Le sue tonalità, che oscillano tra il rosso porpora a quello rubino, si sposano così bene alle calde sfumature delle foglie autunnali. La particolare tinta deriva dalle antocianine, pigmenti naturali che si trovano nella mela e che svolgono oltretutto una funzione antiossidante e antinfiammatoria. Una preziosa miniera di benessere.

Straordinaria anche nel sapore, complesso e intenso. Il deciso sentore acidulo viene mitigato e accompagnato dalle note dolci di fragola, ciliegia e lampone. Un mix così unico non può che nascere in un territorio altrettanto speciale, il Trentino – Alto Adige. Proprio qui, nel cuore delle Dolomiti crescono le migliori Äpfel di alta montagna 100% a polpa rossa, scelte da Leni’s per ricavarne la Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s.

Squisita da servire in purezza e perfetta per realizzare eleganti long drink o rinfrescanti cocktail, la Spremuta di Mela a Polpa Rossa Leni’s è ideale in ogni occasione. Per una merenda originale o per una festa fuori dal comune, è una prelibata sorpresa che seduce al primo sguardo e convince a ogni sorso. L’autunno non è mai stato così red come con Leni’s.





Confezione e prezzo: La Spremuta di Mele a Polpa Rossa Leni’s è disponibile nel formato da 750 ml ed è in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 3,49 Euro.