Salvini: non voto? Sbagliato. È la politica che decide

Antonio Nardelli/Shutterstock

TORINO - "C'è un terzo dei piemontesi che dice voto o non voto, perché il centrodestra ha già vinto, sbagliato. Non voto perché la politica non mi riguarda e a casa mia non entra? Sbagliatissimo: il primo gennaio 2023 è la politica che sceglie se vai in pensione a 60 o a 67 anni. È la politica che decide se i soldi del ministero dell'Interno vanno per più poliziotti o per più clandestini. Se per più carabinieri e per più telecamere". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mirafiori, a Torino, in un comizio elettorale.