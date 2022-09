Mosca: Ue non può fare a meno del gas russo fino a 2027

MOSCA - È molto probabile che l'Europa non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca "almeno fino al 2027": lo sostiene il ministro dell'Energia russo Nikolay Shulginov, intervistato dall'agenzia Tass in occasione dell'Eastern Economic Forum.Intanto il vice amministratore delegato di Gazprom, Vitaly Markelov, parlando con l'agenzia Reuters, ha spiegato che il gasdotto Nord Stream non riprendera' le forniture fino a quando non saranno concluse le riparazioni di turbine e altre apparecchiature in corso negli stabilimenti di Siemens Energy. "Dovreste chiedere a Siemens. Prima devono riparare le apparecchiature" ha spiegato, parlando della ripresa delle forniture di gas, in un intervista a margine dell'Eastern Economic Forum nel porto russo di Vladivostok.L'ultimo, ennesimo, stop alle forniture di gas era stato deciso la scorsa settimana dopo aver rilevato una perdita di olio motore nell'unica turbina ancora funzionante della stazione di compressione di Portovaya. Di contro Siemens Energy ha precisato di non aver ricevuto l'incarico di eseguire i lavori di riparazione e che la perdita segnalata da Gazprom di solito non influisce sul funzionamento di una turbina e può essere sigillata in loco.