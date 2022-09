Letta: soldi da Russia? Governo e Copasir intervengano. Lega: pronti a querelare

ROMA - "In Italia ci deve essere la dovuta informazione e chiarezza prima del voto. Gli italiani prima di andare al voto sappiano se partiti politici di questo Paese siano stati finanziati da una potenza, la Russia, che oggi è contro l'Europa, ha invaso l'Europa. Quindi noi chiediamo al governo italiano di dare le informazioni, che il Copasir intervenga: è fondamentale che l'opinione pubblica sappia se ci sono partiti politici che hanno preso posizioni di sostegno alla Russia perché sono stati pagati dalla Russia stessa in tutta questa operazione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Cartabianca, su Rai3.Il Carroccio torna sulla questione, anche dopo gli attacchi nei confronti dello stesso leader Salvini: "L'unica certezza è che a incassare denaro dal Cremlino è stato prima il Partito Comunista Italiano e in epoca recente 'la Repubblica' che per anni ha allegato la rivista 'Russia Oggi'. La Lega ha dato mandato ai propri legali di querelare chiunque citi impropriamente il partito e Matteo Salvini come è già accaduto in alcuni contesti televisivi con particolare riferimento al sindaco del Pd Matteo Ricci. Non saranno più tollerate falsità e insinuazioni: ora basta", spiega in una nota la Lega.Secondo il presidente del M5S Giuseppe Conte "il voto giusto alla parte giusta è contro Meloni, non farò nessun accordo con questa destra. Non abbiamo nulla a che vedere con le politiche di queste destre, inadeguate, insostenibile, generiche, e con una classe dirigente che mi lascia molto perplesso, nelle interviste ci sono solo Meloni e Corsetto che parlano. gli altri sono tenuti ben nascosti in questo momento. Poi ci sono figure tradizionali come La Russa e Santanché" ha affermato a Cartabianca, su Rai3. "L'unica possibilità - ha aggiunto - potrebbe essere un nuovo governo di larghe intese, ma noi non ci entreremo: abbiamo già dato e sperimentato, per il bene dell'Italia ci devono essere delle forze che portino avanti un progetto politico. Basta con altri esponenti della finanza, bancari".