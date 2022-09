Foggia, nascondevano nell'auto 26 kg di cocaina: in manette due albanesi

FOGGIA - Le Fialle gialle della tenenza di Torre Fantine, in provincia di Foggia, hanno sequestrato 26 chili di cocaina pura durante un servizio di contrasto al traffico illecito. Nel controllare i numerosi mezzi in transito, i finanzieri hanno notato un'auto targata svedese che si era appena fermata in una stazione di servizio nei pressi di San Severo.I due occupanti dell'auto, un uomo e una donna di origine albanese e con passaporto svedese, hanno prima osservato attentamente la zona poi la donna è scesa dall'auto per rientrare dopo pochi minuti, mentre l'uomo le era sempre vicino. interno. Sospettando l'atteggiamento circospetto, i finanzieri decisero di procedere con l'assegno. A quel punto i due hanno cominciato a dare segni di nervosismo, riferendosi a circostanze che ad un primo controllo sommario si sono rivelate false.Pertanto, con il supporto dell'unità cinofila, è stata effettuata un'ispezione approfondita della vettura che ha rivelato due doppi fondi comandati da un sistema di apertura idraulica, uno sotto il sedile del conducente e l'altro sotto il sedile del passeggero. contenente bastoncini di cocaina. La droga, dopo essere stata tagliata, avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio oltre 5 milioni di euro.I due presunti corrieri sono stati arrestati e condotti nel Carcere di Foggia perché ritenuti responsabili di traffico e detenzione illecita di stupefacenti.