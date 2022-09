Boeing 737 perde connessione radio: in volo due Eurofighter da Gioia del Colle

BARI - Momenti di paura ieri pomeriggio dopo l'improvvisa perdita dei contatti radio di un aereo civile, un Boeing 737 che era decollato da Suceava in Romania e diretto a Ciampino. Immediato il decollo di due Eurofighter dell’Aeronautica Militare dalla base aerea di Gioia del Colle (Ba), sede del 36/o Stormo caccia.Fortunatamente, poco prima di essere raggiunto dalla coppia di intercettori, il Boeing ha ripristinato le comunicazioni radio. Per motivi di sicurezza è stata comunque portata a termine la prevista procedura di “visual identification” da parte dei due caccia che successivamente sono tornati a Gioia per riprendere il turno di prontezza a terra per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.