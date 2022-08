ROMA - "Il mio sottosegretario alla Salute, che è di centrodestra e ha idee diverse dalle mie, forse non sarà neanche candidato forse perché è troppo pro vax? Invito tutti a dire con chiarezza che l'evidenza scientifica è fondamentale e che sui vaccini non si indietreggerà di un millimetro. Sfido Salvini, Meloni e altri a dirlo con chiarezza. Gli italiani hanno diritto a saperlo". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, ospite di Mezz'ora in Più su Rai3.