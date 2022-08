Sorteggiati i gironi Champions

L'urna non è stata molto benevola con le italiane. Girone ostico ma non impossibile per il Napoli, inserito nel Girone A che se la dovrà vedere con l'Ajax, Liverpool e Ranger, ed il Milan che nel Girone E se la dovrà vedere con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.





Per l'Inter girone di amarcord, nel girone C con Bayern Monaco e Barcellona, battute nel 2010 quanto i nerazzurri realizzarono la triplete. A completare il girone è il Victoria Plzen. Di Maria, con la Juventus, sfiderà la sua ex squadra PSG, inserita nel girone H, abbinate a Benfica e Maccabi Haifa.

- Sono stati sorteggiati ad Istambul i gironi Champions 2022/2023 per mano dell'ex City Yaya Tourè, con il Milan campione d'Italia che è stato inserito in prima fascia, la Juventus in seconda fascia mentre Inter e Napoli nella terza.