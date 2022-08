Politiche, Berlusconi: flat tax può anche scendere al 15%

ROMA - "Abbiamo studiato a fondo la flat tax, già nel '94 con il ministro Martino, nei paesi in cui è stata applicata le aliquote sono diverse, è possibile che si possa scendere dal 23% che noi proponiamo, che è l'ultima aliquota dell'Irpef, anche al 15%", come propone Salvini, "a seconda dei risultati che darà l'applicazione che darà l'imposta in Italia. Così il presidente di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo a Rtl. "La flat tax ha funzionato dovunque, perché non dovrebbe funzionare anche da noi?".