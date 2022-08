TARANTO - Un 53enne ha perso il controllo della smerigliatrice con cui stava lavorando causandosi una ferita profonda all'arteria femorale.Scattato l'allarme in azienda, l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è morto durante il trasporto per la gravità della lesione subita. Carabinieri e Spesal sono intervenuti sul posto.