Elezioni, Salvini: "Fisco giusto con flat tax e pace fiscale"

ROMA - "Credo nel fisco giusto. Con flat tax e pace fiscale". A scriverlo il leader della Lega, Matteo Salvini, che sui social rilancia l'impegno sulla tassa piatta postando anche una sua foto con un cartello in mano e la scritta "15" riferendosi all'aliquota della tassa proposta, e i dettagli. Aggiunge i giorni che mancano al voto del 25 settembre, "-39"."Sulla flat tax leggiamo un sacco di bugie della sinistra. Sanno di perdere e si arrampicano sugli specchi, ma cosi non fanno il bene dell'Italia. Il nostro è un cambio di paradigma per allontanarci dall'ideologia dell'assistenzialismo che regna a sinistra. La fase uno della flat tax è già operativa, riguarda due milioni di partite Iva fino a 65mila euro, e funziona benissimo. Con la prima legge di stabilità la estenderemo fino a 100mila euro come già fatto con la Lega al Governo nel 2019, regolarmente coperta nel bilancio dello Stato e abolita dalla sinistra". A sostenerlo in una nota i deputati della Lega Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli.