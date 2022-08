Courmayeur-Val Ferret: si lavora per il ripristino totale della viabilità

Si lavora incessantemente in Val Ferret dopo lo stato di emergenza che ha caratterizzato l’ultimo fine settimana: le operazioni di pulizia, ripristino dell’acquedotto e di messa in sicurezza dell’area sono state svolte in tempo record grazie all’aiuto e alla sinergia di diversi soggetti. Si lavora incessantemente in Val Ferret dopo lo stato di emergenza che ha caratterizzato l’ultimo fine settimana: le operazioni di pulizia, ripristino dell’acquedotto e di messa in sicurezza dell’area sono state svolte in tempo record grazie all’aiuto e alla sinergia di diversi soggetti.





I lavori, durati meno di 48 ore, sono stati portati avanti per risolvere quanto prima il problema della mancanza di acqua sul territorio comunale, come spiega il Sindaco Roberto Rota: "I miei ringraziamenti vanno al COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) e alla Protezione Civile Regionale, oltre che a tutti coloro che si sono spesi in queste ore perché tutto potesse tornare quanto prima alla normalità. Un grande ringraziamento anche alle Sorgenti Monte Bianco di Morgex che, da subito, si sono dimostrati solidali e disponibili nel rifornire di acqua potabile i residenti e i turisti presenti nella nostra località. I lavori sono stati svolti con tempistiche record, ma sempre in maniera puntuale e precisa nonostante le fasi concitate. Stiamo ora lavorando alacremente per ripristinare anche la viabilità in Val Ferret: la nostra priorità al momento è la sicurezza dell’intera area e il ritorno a uno stato di totale apertura della zona".

Il servizio di acquedotto è stato ripristinato, ma si raccomanda ancora la bollitura dell’acqua prima del suo utilizzo.

Le attività sul territorio comunale continuano normalmente, così come il funzionamento delle strutture ricettive che sono aperte e pronte ad accogliere i visitatori che raggiungeranno la località alpina.

A tutte le persone presenti sul territorio si ricorda che gli aggiornamenti di Protezione Civile in merito alla viabilità della Val Ferret e alla funzionalità dell’acquedotto verranno pubblicate sul sito http://www.comune.courmayeur.ao.it/ e inoltrate sulla APP JARVIS PUBLIC, che si raccomanda di scaricare per essere sempre aggiornati, e sul servizio Whatsapp (solo per chi già iscritto).