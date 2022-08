Coronavirus: i dati aggiornati al 2 agosto

ROMA - Nelle ultime 24 ore in Italia sono 64.861 i nuovi contagi da Covid-19, secondo quanto riportato dai dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 18.813. Le vittime sono 190 , in aumento rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18,3%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 17,8%. Martedi della scorsa settimana erano stati poco più di 88.000.Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 354.431 tamponi. Sono invece 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.245 , rispetto a ieri 282 in meno.La regione con il maggior numero di casi (8.860) è la Lombardia, davanti a Veneto (8.009), Campania (6.072), Puglia (5.315) e Lazio (5.008). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.124.644.I dimessi/guariti sono 89.955 (ieri 41.129) per un totale da inizio pandemia di 19.722.540, gli attualmente positivi sono 25.046 in meno (ieri -21.730) per un totale di 1.229.707. Di questi, 1.219.076 figurano in isolamento domiciliare.Intanto importanti novità arrivano in queste ore dal mondo della ricerca: la Scuola Superiore Sant'Anna ha elaborato un algoritmo per aiutare la gestione della risposta pandemica, mentre ricercatori tedeschi hanno individuato un gene protettivo nei confronti della Covid.