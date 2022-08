Conte: “Fine governo Draghi? Non mi devo giustificare”

ROMA - "Io ci metto sempre la faccia, quindi in questo momento non mi devo giustificare di nulla. Ho semplicemente incalzato il governo sulla prospettiva di un autunno caldo". Così il leader del M5s,, al Tg2 post tornando sulla cause della caduta del governo Draghi.