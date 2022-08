21enne annega nel lago di Endine nel Bergamasco

BERGAMO - Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava facendo il bagno nella località di Spinone, durante il giorno di Ferragosto, quando non è più riemersa.Il 21enne si era buttato da poco in acqua quando ha avuto un problema e non è più riemerso. La famiglia e gli amici che erano con lui sulle sponde del lago per passare la giornata di Ferragosto hanno subito chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimare il ventunenne si è rivelato vano.Si indaga sulle cause dell'incidente.