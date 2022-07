Vasto incendio nella Capitale, autodemolitori in fiamme

(via Il Fatto Quotidiano)

ROMA - Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio nella Capitale nella zona di via Casilina e sta interessando vari autodemolitori in via Palmiro Togliatti.La nube nera sprigionata dal maxi incendio minaccia alcuni palazzi sospinta dal vento.Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina.