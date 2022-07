Travolto da un tir sull'A4 mentre spinge l'auto in panne: muore 24enne

BERGAMO - Un uomo di 24 anni è rimasto ucciso sull'autostrada mentre tentava di spostare a mano il suo veicolo, rimasto senza benzina sul ciglio della carreggiata.Secondo quanto emerso, prima di essere investito dal mezzo pesante il giovane stava per essere preso in pieno da un’automobile in transito, che tuttavia è riuscita a evitare la tragedia.Lo stesso non è riuscito a fare il camion, guidato da un moldavo, che ha poi finito la sua corsa contro una Opel Mokka con due persone a bordo.Immediata la chiamata ai soccorsi: sul tratto dell’autostrada interessato dall’incidente sono subito state inviate tre ambulanze e due automediche, attivate in codice rosso. L’impatto non ha però lasciato scampo: per il ragazzo di 24 anni non c’è stato nulla da fare.A bordo della vettura c'erano anche altri due passeggeri.