Tennis, Wimbledon: Sinner eliminato da Djokovic nei quarti di finale

Il britannico Cameron Norrie supera 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5 il belga David Goffin. Tra le donne nei quarti di finale la tedesca Tatjana Maria vince 4-6 6-2 7-5 con l’altra tedesca Jule Niemeier. La tunisina Ons Jabeur supera 3-6 6-1 6-1 la ceca Marie Bouzkova.

Nei quarti di finale del torneo di Wimbledon di tennis sull’erba Jannik Sinner eliminato 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 dal serbo Novak Djokovic. L’altoatesino si porta avanti due set a zero. Si oppone col servizio e i pallonetti ma non basta per imporsi. Djokovic è preciso col rovescio lungo linea e gli aces. Fa la differenza con gli smash e i top spin e si qualifica per la semifinale.