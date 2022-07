Scontro tra barche all'Argentario: un morto, una dispersa e diversi feriti

GROSSETO - Una barca a vela e una a motore si sono scontrate al largo di Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Immediato l'intervento della Guardia costiera.Una delle due persone inizialmente disperse sarebbe stata trovata morta incastrata sotto una delle due barche. Continuano, dunque, le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa. Il ferito grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena.Al momento risulterebbero un morto, una donna dispersa e 4 feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto non lontano dall'isolotto al largo di Porto Ercole, tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, dove il mare raggiunge una profondità fino a quaranta metri. Ancora da chiarire la dinamica.