Nola: la Federazione Nazionale Lavoratori sul piede di guerra per la tutela delle guardie giurate

NOLA (NA) - La Federazione Nazionale Lavoratori sul piede di guerra per la tutela delle guardie giurate a Nola, in provincia di Napoli.





La Federazione nazionale Lavoratori capeggiata dal noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, già medaglia d'Argento al valor civile, ha reso noto di aver ricevuto segnalazioni da parte di propri iscritti e Rsa operanti in un noto istituto di vigilanza privata del Nolano in provincia di Napoli di gravi inadempienze sia per quanto riguarda il dlgs 81/08 sia per differenze di paghe orarie e rimborsi spese.

A breve partirà a norma di legge la procedura di Raffreddamento in quanto se non avranno risposte giuste e urgenti uno sciopero dei lavoratori anche ad intermittenza sarà inevitabilmente necessario.