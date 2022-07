M5S: da Conte nessuna riapertura al Pd

ROMA - Fonti del Movimento precisano, in merito alle parole di Conte a TPI, che alla domanda “è irrecuperabile la situazione con i dem?” ha risposto “un dialogo col Pd non lo escludiamo. Ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi convintamente a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne”, che “questa riposta non è in alcun modo da intendersi come una riapertura alla possibilità di una alleanza col Pd in questa campagna elettorale. Conte ha voluto semplicemente chiarire che in prospettiva futura ci potranno essere le premesse per un dialogo solo se il Pd abbandonerà l’agenda Draghi e sposerà un’agenda autenticamente sociale ed ecologica”.