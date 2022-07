Letta: "Faccio appello al M5s, mercoledì sia della partita”

ROMA - "Faccio un appello al Movimento 5 stelle perché sia della partita mercoledì in Parlamento” quando interverrà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dimissionario. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, durante il suo intervento al congresso del Psi a Roma.“Se noi oggi fermiamo il percorso del governo Draghi, quel governo che dall’Europa ha ottenuto più di 200 miliardi di euro di fondi per i prossimi anni, sarà interpretato come la solita drammatica inaffidabilità italiana”, ha continuato Letta, sottolineando che ci “porteremo dietro lo stigma di questa scelta per i prossimi anni”.