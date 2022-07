Guerra in Ucraina, ancora missili su Mykolaiv

KIEV - Proseguono i combattimenti in Ucraina meridionali. Questa mattina un attacco missilistico russo ha colpito Mykolaiv. A renderlo noto è il sindaco della città, Oleksandr Senkevych, che nel post su suo canale Telegram ha inoltre scritto che "sul campo sono già a lavoro soccorritori, medici, squadre di emergenza e operatori dei servizi pubblici".Il presidente del Consiglio Mario Draghi è oggi in visita ad Ankara per incontrare il premier turco Erdogan. Tra i temi del colloquio, il focus su Ucraina, crisi alimentare e gas. Intanto il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, ha ribadito le condizioni del Paese per il cessate il fuoco.