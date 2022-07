(via Nazionale femminile di calcio fb)

Nel Girone D degli Europei di Calcio Femminile in Inghilterra l’Italia perde 1-0 a Manchester col Belgio ed è eliminata. Nel primo tempo al 1’ Cristiana Girelli va vicina al gol. All’8’ Elena Dhont del Belgio non concretizza una buona occasione. Al 18’ Manuela Giugliano con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.

Nel secondo tempo al 3’ il Belgio passa in vantaggio con Tine De Caigny con una conclusione in diagonale. Al 6’ Cristiana Girelli colpisce la traversa. Il Belgio si qualifica per i quarti di finale dove sfiderà la Svezia. Nell’altra gara del Girone D la Francia, che era già qualificata per i quarti di finale dove affronterà l’Olanda, pareggia 1-1 con l’Islanda.