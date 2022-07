Elena e la casa dal cancello rosso, il nuovo libro di Giorgia Meo

“Elena sente un rumore provenire dalla sua stanza da letto. Cosa può essere? In punta di piedi, la bambina si avvia alla ricerca di qualcosa”.

E' un testo per ragazzi che – però- è molto utile anche per lettori e insegnanti che sovente tendono a dimenticare, a causa della frenesia moderna, i veri valori della vita come la gentilezza e la gioia di un bel incontro. Un incontro non sui Social ma dal vivo. Largo spazio anche all'amicizia che è un sentimento fondamentale per la vita di tutti ma che non è talora vissuto fino in fondo. La protagonista della storia, la piccola Elena, ce lo fa intendere e grazie alla sua più viva curiosità ci introduce, tenendoci metaforicamente parlando la mano, in un mondo fatato. Le illustrazioni a cura di Rocco Coluccia rendono la lettura ancora più bella e accattivante.

Elena va in vacanza in Salento, insieme ai suoi genitori. Oltre al cancello rosso, citato dal titolo, lei troverà un mondo nuovo che non immaginava nemmeno che potesse esistere. Nel suo viaggio incontrerà incredibili personaggi come un cane parlante, una rana saggia, un gatto insolente e delle graziose fatine, che condurranno i lettori in una dimensione di magia, fantasia e incanti a non finire.

Nata il 17 agosto 1987 a Lecce, Giorgia Meo si è sempre dedicata a molteplici attività e settori, spaziando dalla moda alla musica, dalla cucina alle discipline olistiche. Ha conseguito il Diploma di Tecnico della Moda e del Costume presso l’Istituto Professionale Statale “A. De Pace” di Lecce, per poi frequentare diversi corsi che le permettono di acquisire titoli e nozioni fondamentali per affermarsi nei ruoli gestionali, come quello di Wedding Planner e di Manager Gestionale.

Da anni opera nel campo dell’editoria con i marchi I libri di Icaro e Sogni di carta, il primo dei quali si afferma nel giro di poco tempo a livello nazionale con testi di successo, permettendole di perfezionare la sua conoscenza nel campo editoriale. Nel frattempo la curiosità e la voglia di dare sfogo alla sua creatività la portano a fondare l’associazione di promozione sociale Ergane, grazie alla quale affina le proprie competenze in ambito comunicazione e informazione digitale, assumendo la direzione editoriale e il ruolo di caporedattore del periodico on line Ergane Free Magazine. Ricopre inoltre il ruolo di direttore artistico dello stesso ente associativo, realizzando eventi culturali dedicati alla letteratura, alla musica, all’arte ed altri settori.

Sempre attenta alle novità, soprattutto nel campo della comunicazione virtuale, continua a dirigere le sue realtà imprenditoriali con un occhio rivolto all’innovazione e alle tendenze del mercato attuale, convinta che ogni momento sia importante per rinnovarsi e raggiungere nuovi traguardi. La sua determinazione e la sua attitudine a imparare facilmente la spingono a sviluppare sempre nuovi progetti, aprendosi alla società e ai suoi cambiamenti.