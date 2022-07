Draghi chiede la fiducia sulla risoluzione presentata da Casini

Quindi ha ricordato che dopo le sue dimissioni “c’erano due possibilità: dichiarare e confermare le dimissioni e lasciare il mio intervento senza un voto, ma con il sostegno che ho visto nel paese, vista la mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni e territorio senza precedenti, è questo sostegno che mi ha indotto a riproporre un patto di coalizione e sottoporlo al vostro voto”.



“Chiedo che sia posta la fiducia sulla risoluzione presentata dal senatore Casini”, ha sostenuto Draghi concludendo la sua replica in Senato.





La presidente del Senato Casellati ha quindi sospeso la seduta e convocato la capigruppo.



ROMA – “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostentuto l’operato del governo con lealtà, collaborazione, partecipazione”. Così il premier Mario Draghi, nella sua replica al Senato. Sarà, ha continuato Draghi, una replica “breve”.“Voglio rispondere alle osservazione degli onorevoli Casini, Santanchè, Gasparri, Licheri a proposito di alcune parole espresso nel mio intervento in cui sembro quasi mettere in discussione la natura della nostra democrazia, come se avessi detto che non è parlamentare. E’ una democrazia parlamentare che rispetto e in cui mi riconosco”, ha aggiunto.