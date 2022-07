Cresce il mercato dei videogames: le sfide da superare nel 2022

MILANO - Secondo il report annuale di IIDEA, pubblicato negli scorsi giorni, il mercato dei videogame in Italia ha generato qualcosa come 2 miliardi e 243 milioni di euro, con una crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. Un dato che continua a crescere di anno in anno, creando un indotto di centinaia di aziende e startup, e l’impiego di migliaia di programmatori. - Secondo il report annuale di IIDEA, pubblicato negli scorsi giorni, il mercato dei videogame in Italia ha generato qualcosa come 2 miliardi e 243 milioni di euro, con una crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. Un dato che continua a crescere di anno in anno, creando un indotto di centinaia di aziende e startup, e l’impiego di migliaia di programmatori.





Ma quali sono le maggiori difficoltà che oggi incontrano gli sviluppatori e i technical artists durante la creazione di un videogame? Ci aiuta a trovare una risposta a questa domanda ADAPTA studio, startup e spin-off del Politecnico di Milano di recente fondazione. Una felice realtà specializzata nello sviluppare applicazioni basate su oggetti grafici 3D ad alto realismo e videogiochi, con algoritmi avanzati volti a ridurre il peso in memoria di tali oggetti senza sacrificarne l’accuratezza.

ADAPTA studio propone una top three delle principali difficoltà caratterizzanti l’ideazione di un nuovo videogioco:

- al primo posto (corrispondente ad una percentuale del 70%), ci sono sfide legate allo sviluppo tecnologico. La creazione di un videogioco è infatti un processo complesso che coinvolge un numero enorme di sfide tecnologiche cruciali, quali la possibilità di creare oggetti 3D realistici con un basso poly-count al fine di massimizzare le performance; minimizzare il numero di draw-calls (ovvero delle chiamate di disegno) degli oggetti a schermo; massimizzazione gli FPS (ovvero i frame per seconds) al fine di avere animazioni più fluide.

- al secondo posto (per una percentuale all’incirca del 16%) troviamo la difficoltà di reperire professionisti e risorse adeguate: ad esempio, è divenuto famoso recentemente il caso di Star Wars Eclipse e dei rumors secondo i quali sarebbero necessari ancora 6 anni per completarne lo sviluppo per la carenza di personale sufficientemente preparato in Quantic Dream;

- al terzo posto (con una percentuale, circa, del 14%) ci sono problematiche legate al budget. L’instabilità finanziaria dell’ultimo periodo ha avuto un impatto non trascurabile su alcune case di produzione, con relativi tagli degli investimenti.

Focalizziamoci sulla primissima sfida citata, ovvero sulla riduzione del poly-count. Teniamo in considerazione che i moderni videogiochi tridimensionali utilizzando oggetti grafici 3D spesso costituiti da milioni di poligoni. Di contro, sappiamo che esistono molte limitazioni sul numero massimo di poligoni che è possibile renderizzare su computer, console, dispositivi mobile o Browser. Gli sviluppatori hanno dunque la necessità di ottimizzare il poly-count, al fine di utilizzare il minor numero possibile di risorse locali e di sviluppare videogiochi sempre più performanti.

Il servizio cloud AMAZ3D, realizzato da ADAPTA studio, e lanciato sul mercato proprio in questi giorni, consente proprio di ottimizzare gli oggetti grafici 3D senza utilizzare le risorse locali del computer ma bensì ricorrendo a risorse computazionali remote. Oltre allo spostamento in cloud dell’onere computazionale, il software AMAZ3D, grazie all’utilizzo di algoritmi matematici avanzati, è in grado di ridurre in modo decisamente significativo il numero dei poligoni che costituiscono gli oggetti grafici 3D, pur mantenendo una alta qualità di renderizzazione e consentendo così la creazione di mondi virtuali immersivi caratterizzati da una grafica incredibilmente realistica.

"AMAZ3D cloud permette ad artisti e game designers di disporre di oggetti grafici 3D ottimizzati e pronti in pochi secondi, ad esempio per applicazioni real-time" afferma Leonardo Locatelli, CEO e co-founder di ADAPTA studio.

"Gli algoritmi alla base dell’AMAZ3D cloud hanno performance ottimali sia in termine di preservazione della qualità di renderizzazione sia in termini di tempi di esecuzione, e per questo sono stati sottoposti a brevetto" aggiunge Simona Perotto, Presidente e co-founder della società.

L’azienda ha lanciato sul mercato AMAZ3D per rispondere alle crescenti necessità di sviluppatori e technical artists del mondo gaming, ma non solo (si pensi, ad esempio, al mondo del metaverso). Si tratta di una piattaforma completa, in cui è possibile utilizzare un vasto range di tools, pensati ad hoc per chi lavora ad alto livello con oggetti grafici 3D, tra cui citiamo il normal baking, il masking, la riduzione del numero di poligoni, la preservazione della texture e delle animazioni, la creazione di LOD chains.

Più nello specifico, la funzionalità di "normal baking" permette di creare automaticamente le cosiddette normal maps di un oggetto grafico 3D, strumento questo fondamentale per preservare i dettagli anche più piccoli dell’oggetto originale a seguito di ottimizzazioni potenzialmente anche molto importanti. Il masking consente di localizzare eventualmente specifiche zone dell’oggetto in cui effettuare (o meno) l’ottimizzazione, in contrapposizione ad un’ottimizzazione uniforme dell’asset di interesse.

Le tecniche implementate di riduzione del numero di poligoni permettono agli utenti di rispettare i budget poligonali pur mantenendo un’ottima qualità di renderizzazione. Tecniche innovative di "preservazione delle coordinate UV" e di "preservazione delle animazioni" consentono poi di non perdere informazioni relative a texture, bones, rig e skins, animazioni. Infine, la funzionalità di "creazione automatica di LOD chains" permette di creare simultaneamente diverse versioni dello stesso oggetto caratterizzate da un diverso LOD, con preset definiti dagli utenti.