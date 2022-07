Covid: 88.221 contagiati, 253 decessi. Tasso al 19,7%

ROMA - Ammontano a 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.Ieri i contagiati erano stati 23.699.I decessi sono 253, in aumento rispetto ai 104 di ieri. Il tasso è al 19,7%, stabile rispetto a ieri quando era al 19,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 446.718 tamponi. Sono invece 434 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - 8 in più di ieri -, mentre gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.124, 43 in più rispetto a ieri.In Italia si torna a discutere dei sistemi di ventilazione nelle scuole e nei luoghi di socialità: bassa la percentuale degli istituti dove sono stati eseguiti interventi di ammodernamento.Intanto, gli Stati Uniti donano circa 500mila dosi di vaccino all'Ucraina.