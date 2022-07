Bimbi: le travolgenti Chic Boom Boom promuovono la gentilezza

ROMA - Loro sono le travolgenti Mati e Sofi, mamma e figlia, e in arte sono le Chic Boom Boom. Insieme scrivono libri, realizzano canzoni e recitano, promuovendo la gentilezza. "Gentilezza non è sinonimo di debolezza. Puoi essere forte senza essere prepotente" scrivono Mati e Sofi nel loro libro "La principessa aliena e il galateo" (Porto Seguro editore). - Loro sono le travolgenti Mati e Sofi, mamma e figlia, e in arte sono le Chic Boom Boom. Insieme scrivono libri, realizzano canzoni e recitano, promuovendo la gentilezza. "Gentilezza non è sinonimo di debolezza. Puoi essere forte senza essere prepotente" scrivono Mati e Sofi nel loro libro "La principessa aliena e il galateo" (Porto Seguro editore).





L'intento delle Chic Boom Boom con le loro canzoni, libri e video è portare le persone alla scoperta della gentilezza, verso loro stessi e gli altri.

"Se sei giù canta, Chic boom boom, Chic boom boom, E la tristezza sparirà, E il sorriso tornerà". Questa la formula magica del loro ultimo singolo "Chic Boom Boom" (versione Dance e Latina).

Ma cosa significa "Chic boom boom"? Gli Chic Boom Boom sono persone uniche ed eccezionali, che cercano di essere educati, gentili. Sono consapevoli che la loro unicità è una qualità e non qualcosa di cui vergognarsi, perché nessuno è uguale all’altro.

Chic vuol dire eleganza, educazione e buone maniere. Boom Boom significa che puoi essere ciò che vuoi, che non devi seguire per forza la moda o il pensiero di un gruppo di amici se non lo senti tuo. Significa che vai bene così come sei, che nella vita puoi fare "Boom Boom" restando se stessi. Fare “Boom Boom” significa che tutti i propri sogni si possono realizzare e nessuno li può distruggere.

Il team Chic Boom Boom promuove la gentilezza, le buone maniere, l’eleganza e la sicurezza, protegge i sogni di ognuno e ti spinge a non mollare mai, a credere in se stessi e a volersi bene, perché ognuno di noi vai bene così come è.

Il loro ultimo album si può ascoltare sul sito internet www.chicboomboom.com e su tutte le piattaforme musicali digitali.

Si può guardare invece l'ultimo video musicale della canzone dedicata ai “Me contro te”, con testo e musica originali, cantata Sofia sul loro canale Youtube all'indirizzo www.youtube.com/channel/UCKPgKBmVMrQv5yBP6C0gzHA.