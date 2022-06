Spaccio in pieno centro a Milano: Brumotti e il suo cameraman accerchiati da decine di pusher





Si comincia con i soliti insulti, che diventano minacce, che a loro volta diventano un inseguimento attraverso tutto il parco sotto gli occhi stupefatti dei cittadini. Brumotti, grazie alla sua bicicletta, riesce a dileguarsi. Va peggio al cameraman, colpito dagli spacciatori dal lancio di una bottiglia, fortunatamente senza gravi conseguenze.



Il servizio sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

MILANO - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), nuova missione di Vittorio Brumotti per segnalare le piazze italiane della droga. L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto numerosissime richieste di aiuto da parte di residenti della zona, si è recato al Parco Sempione di Milano, in pieno centro, a due passi dal Castello Sforzesco.Un polmone verde frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, sportivi e – purtroppo – anche da spacciatori. L’inviato biker prima documenta il traffico di cocaina in pieno giorno, poi, nonostante l’arrivo dei Carabinieri, diviene oggetto di una vera e propria caccia all’uomo assieme al suo cameraman.