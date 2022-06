Rimini, uccide la moglie davanti al figlio di 6 mesi: arrestato

RIMINI - Cruento femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Un 47enne del luogo ha ucciso la moglie 33enne davanti al bimbo della coppia, di soli 6 mesi. Sono stati i vicini di casa, che sentivano delle urla strazianti, a dare l'allarme. Poi l'uomo è sceso in strada insanguinato. Immediato l'intervento del personale della Polizia che ha arrestato il 47enne.I sanitari del 118 accorsi in via Rastelli non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna. Al via le indagini sull'arma del delitto che potrebbe essere stata un mattarello.