Msc Crociere: in arrivo due navi a Gnl

MSC World Europa: un'esperienza di crociera di nuova generazione

MSC Euribia: simbolo del rispetto di MSC Crociere per gli oceani

SAINT-NAZAIRE – La Divisione Crociere del Gruppo MSC e Chantiers de l'Atlantique hanno celebrato nel fine settimana due importanti traguardi per le prime due navi a gas naturale liquefatto (GNL) di MSC Crociere, entrambe attualmente in costruzione a Saint-Nazaire, Francia.MSC World Europa, la prima nave nella flotta della compagnia di crociere e la più grande nave da crociera al mondo alimentata a GNL, ha completato con successo la sua prima serie di prove in mare nell'Oceano Atlantico, che comprendevano la verifica delle prestazioni dei motori della nave, la manovrabilità, il consumo di carburante, i sistemi di sicurezza, la velocità e gli spazi di arresto.Nel frattempo, si è tenuto il float out di MSC Euribia che ora è stata spostata in un bacino di galleggiamento, ed entrerà a far parte della flotta di MSC Crociere nel giugno 2023.MSC ha investito 3 miliardi di euro in tre navi da crociera alimentate a GNL e la costruzione della terza nave - "World Class II" -, presso il cantiere Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, dovrebbe iniziare all'inizio del prossimo anno.Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: "L'anno scorso abbiamo preso un importante impegno: raggiungere le zero emissioni di gas serra entro il 2050, guidando l'industria crocieristica sulla strada della decarbonizzazione. MSC World Europa e MSC Euribia giocheranno un ruolo fondamentale in questo percorso"."Il GNL è il combustibile marino più pulito attualmente disponibile su larga scala, che riduce le emissioni in modo significativo e garantisce anche la compatibilità con future soluzioni di combustibili alternativi per le quali stiamo investendo attivamente in ricerca e sviluppo, compresa una cella a combustibile a ossidi solidi alimentata a GNL a bordo della MSC World Europa. Se il GNL bio o sintetico fosse oggi disponibile su larga scala, entrambe le nostre nuove navi potrebbero operare a emissioni nette zero sin dal primo giorno" ha concluso Pierfrancesco Vago.MSC World Europa è la prima della pionieristica MSC World Class - una nuovissima classe di navi che introdurrà una tipologia di crociera completamente nuova - e potrà ospitare fino a 6.762 passeggeri.Con tecnologie all’avanguardia dal punto di vista navale e dell’ospitalità, MSC World Europa ridefinirà l'esperienza di crociera con una varietà di concept mai visti prima e aree creative che non hanno nulla da invidiare alle navi più moderne. Il design innovativo prevede una poppa a forma di Y che sfocia sull'impressionante Europa Promenade, lunga 104 metri, semiaperta e semicoperta, con una vista mozzafiato sull'oceano. Le nuovissime cabine con balcone si affacciano sulla splendida promenade, caratterizzata da un sorprendente elemento architettonico centrale: uno scivolo alto 11 ponti, il più lungo in mare, che prende il nome di The Venom Drop @ The Spiral.MSC World Europa farà il suo debutto nel Mar Arabico nell'inverno 2022/23, da quel momento MSC Crociere vanterà il più alto numero di navi mai schierate in Medio Oriente per la stagione invernale, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione di leader di mercato nella regione per quanto riguarda le vacanze in crociera. La nave offrirà viaggi di sette notti tra dicembre 2022 e aprile 2023 da Dubai ad Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island negli Emirati Arabi Uniti, Dammam in Arabia Saudita e Doha in Qatar prima di tornare a Dubai. Clicca qui per scoprire i dettagli della nave e gli itinerari.MSC World Europa nel marzo 2023 si dirigerà verso il Mar Mediterraneo e per operare crociere di sette notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.MSC Euribia, che prende il nome dall'antica dea Eurybia capace di sfruttare i venti, il tempo e le costellazioni per dominare i mari, diventerà una delle navi più avanzate della flotta MSC Crociere dal punto di vista ambientale. MSC Euribia avrà un aspetto nettamente diverso dalle altre navi della flotta MSC Crociere grazie a un esclusivo design artistico che trasforma lo scafo della nave in una gigantesca tela galleggiante per comunicare l'importanza della sostenibilità e l'impegno della Compagnia nei confronti dell’oceano.MSC Euribia, a partire da giugno 2023, trascorrerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa partendo dal porto tedesco di Kiel con itinerari di sette notti verso i fiordi norvegesi con diversi scali affascinanti tra cui Copenaghen, in Danimarca; Hellesylt, in Norvegia, per il Geirangerfjord; nonché Alesund e Flam, sempre in Norvegia. Clicca qui per scoprire i dettagli della nave e gli itinerari.MSC World Europa e MSC Euribia: navi all'avanguardia per l'ambiente in mareEntrambe le navi - MSC World Europa e MSC Euribia - saranno alimentate a GNL, combustibile che elimina le emissioni locali di inquinanti atmosferici come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all'85%. Il GNL svolge inoltre un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di CO2 del 25% e sta aprendo la strada all'adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l'idrogeno verde.Le due navi saranno entrambe dotate di sistemi di riduzione catalitica selettiva, connettività elettrica da terra a nave, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue conformi al cosiddetto standard baltico, il più severo standard globale per lo smaltimento delle acque reflue in mare, sistemi di gestione del rumore irradiato sott'acqua per ridurre il potenziale impatto delle vibrazioni sui mammiferi marini, nonché un'ampia gamma di apparecchiature e sistemi ad alta efficienza energetica per ottimizzare l'uso dei motori.